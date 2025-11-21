PlayStation Mağazasında Black Friday İndirimleri: Yılın Oyunu Adayı da İndirimde!

Cadılar Bayramı sonrasında, oyuncular olarak beklediğimiz bir başka indirim dönemi de başladı. PlayStation Black Friday 2025 indirimlerini değerlendirmeyi unutmayın. Silent Hill f gibi yakın bir dönemde çıkmış olan oyunlarda da fiyat düşüşlerinin yaşandığı kampanya sayfasına göz atmayı unutmayın. Detaylar haberimizde.

PlayStation Mağazasındaki Black Friday İndirimleri Neler Sunuyor?

Kendi içinde En Çok Satanlar, PS5 Tüm Oyunlar, Sıcak Fırsatlar ve Çok Oyunculu Oyunlar olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılmış olan PlayStation Black Friday 2025, 2 Aralık 2025 Salı günü sona erecek. Yüzlerce seçenekte % 10 ile % 91 arasında değişen oranda fiyat düşüşleri söz konusu. Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, % 5 ile % 10 arasında değişen oranda ek indirim hakkınız da oluyor.

Hogwarts Legacy PS4 Sürümü - % 85 indirimle 419.85 TL

Hogwarts Legacy PS5 Sürümü - % 85 indirimle 472.35 TL

Silent Hill f - % 30 indirimle 2.414,30 TL

SILENT HILL 2 - % 50 indirimle 1.249,50 TL

Stellar Blade - % 38 indirimle 1.735,38 TL

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - % 40 indirimle 687 TL

Red Dead Redemption 2 - % 75 indirimle 524.75 TL

STAR WARS Jedi: Survivor PS4 Sürümü - % 75 indirimle 450 TL

STAR WARS Jedi: Survivor PS5 Sürümü - % 85 indirimle 435 TL

EA Sports FC 26 - % 50 indirimle 1.449,99 TL

The Last of Us Part II Remastered - % 40 indirimle 1.289,40 TL

Assassin’s Creed Mirage ve Assassin's Creed Valhalla Paketi - % 75 indirimle 654.75 TL

Mortal Kombat 1 - % 80 indirimle 349.80 TL

Metro Saga Paketi - % 85 indirimle 314.85 TL

Resident Evil Remake Trilogy - % 55 indirimle 1.417,05 TL

Crysis Remastered Trilogy - 437.25 TL

Expeditions: A MudRunner Game - % 50 indirimle 874.50 TL

Banishers: Ghosts of New Eden - % 60 indirimle 919.60 TL

Dead Space - % 85 indirimle 435 TL

Pacific Drive - % 50 indirimle 524.50 TL

Assassin's Creed Shadows - % 40 indirimle 1.679,40 TL

Clair Obscur: Expedition 33 - % 20 indirimle 1.399,20 TL

A Plague Tale: Innocence - % 75 indirimle 349.75 TL

A Plague Tale: Requiem - % 65 indirimle 979,65 TL

BioShock: The Collection - % 80 indirimle 319.80 TL

Battlefield 6 - % 15 indirimle 2.465 TL

Resident Evil Üçlü Paket - % 75 indirimle 437.25 TL

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition - % 75 indirimle 524.75 TL

Death Stranding 2: On the Beach - % 25 indirimle 2.586,75 TL

Dying Light: The Beast - % 20 indirimle 2.239,20 TL

Split Fiction - % 20 indirimle 1.440 TL

Rematch - % 25 indirimle 809.25 TL

Peki siz bu yeni kampanya dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Düşüncelerinizi bizimle ve diğer takipçilerimiz ile yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.