PlayStation'da Yeni Skandal: Oyun Fiyatları Herkese Aynı Olmayabilir

Görünüşe göre PlayStation oyunları için dinamik fiyatlandırma sistemini, resmen duyurmamış olsa da kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ardından bir kez daha gündeme gelmiş olması, oyuncuların kafalarında soru işaretleri oluşturdu.

PlayStation Oyunlarına Dinamik Fiyatlandırma Sistemi Kendisini Yeniden Gösterdi

İlk olarak 2024 yılının Kasım ayında ortaya çıkan bu gelişme, bir Reddit kullanıcısının paylaşımı ile dikkatlerin üzerine çekilmesini sağlamıştı. Walking Immortal isimli kullanıcı, tarayıcıdan PlayStation mağazasına gittiğini ve Astro Bot oyununa hesabına giriş yapmadan baktığında 59.99 USD olduğunu gördüğünü söylemişti. İşin ilginç yanı, hesabına giriş yaptıktan sonra da oyunun fiyatı 49.99 USD olarak güncellenmiş.

Bu olayın üzerinden geçen bir yılın ardından, bu defa bir başka Reddit kullanıcısı benzer bir olay ile karşılaşmış. Öyle ki DarXIV, Red Dead Redemtion 2: Ultimate Edition satın alımı sırasında kendi hesabında görüntülenen fiyatın 19.99 USD ve eşinin hesabında görüntülenen fiyatın ise 14.99 USD olduğunu fark etmiş. Yani arada 5 USD gibi bir fark var. İşin daha da ilginci, bu işlemi aynı konsol üzerinden gerçekleştirmişler.

Görünüşe göre dinamik ücretlendirme, bir algoritmaya göre uygulanıyor. Bu nokta da, oynadığınız oyun türleri, ne kadar uzun süre oynadığınız, oyunlara ne kadar ücret ödediğiniz ve ne kadar zamandır istek listenizde olduğu kriter olarak alınıyor ve fiyatların belirlenmesinde büyük rol oynuyorlar. Görünüşe göre Sony, bu sistemi resmen duyurmamış olsa da kullanmaya devam ediyor.

Aslına bakarsanız, dinamik ücretlendirme hayatımızda yeni bir şey değil. Mesela bunun en basit örneği de konser bileti ücretleri. Aynı koltuğu farklı yerden farklı bir ücrete alabilmek mümkün oluyor. Yani bir araştırma yaparak, cebinizden daha az paranın çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Görünüşe göre bu durum, PlayStation mağazası ile oyun sektörüne de sıçradı.