Aynı Oyun, Farklı Fiyat: Sony'nin Yeni Sistemi Türkiye'de Test Ediliyor

Sony, PlayStation oyunları için uzun bir süredir dinamik fiyatlandırma sistemini test ediyor. En son geçtiğimiz yılın Kasım ayında bazı kullanıcılarda ortaya çıkan değişken fiyatlar, şimdi de Türk kullanıcılar tarafından görülmeye başlandı. Yeni gelişme, kullanıcıya bağlı olarak fiyatların farklılık gösterdiği bu sistem yakında tüm dünyada geçerli hâle geleceğine işaret ediyor.

Sony'nin Dinamik Fiyatlandırma Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Sony'nin dinamik fiyatlandırma sistemi, belirli oyunların farklı kullanıcılara farklı fiyatlar ya da indirim oranları ile gösterilmesi anlamına geliyor. Örneğin bir arkadaşınız normalde 2 bin 999 TL'ye satılan Astro Bot'u çok düşük indirimle birlikte 2.200 TL oranında görüntülerken siz daha yüksek indirim sayesinde 1.500 TL'ye alabiliyorsunuz.

Yeni sistem hâlâ test ediliyor. Şirket henüz dinamik fiyatlandırmanın tam olarak nasıl çalıştığı konusuna netlik kazandırmadı ancak çeşitli kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar, algoritmanın tamamen PlayStation hesabınıza göre çalıştığını gösteriyor. Bu, hesabın ne kadardır aktif olduğundan geçmişte ne kadar oyun veya indirilebilir içerik satın aldığınıza kadar çeşitli verileri kapsıyor.

Sony, Dinamik Fiyatlandırma Sistemi ile Ne Amaçlanıyor?

Şirketin dinamik fiyatlandırma sistemini sunmakta kararlı tutum sergilemesi, kullanıcıların hangi indirim oranında oyunu satın alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirlemesini sağlamak. Yani günün sonunda bunu kendisi için yapıyor. YouTube'daki thumbnailler gibi düşünebilirsiniz. Bazı içerik üreticileri, en çok hangi thumbnailin videoyu daha çok izlettiğini öğrenmek için birden fazla thumbnail oluşturup bunları test edebiliyor. İşte Sony'nin sistemi de buna benzer şekilde çalışıyor.

Bazı kullanıcılar, bu sistemi fazlasıyla adaletsiz buluyor. Öyle ki oyunu satın alma olasılığı en düşük olan kişilere teşvik amacıyla daha fazla indirim sunulabiliyor. Daha sık oyun satın alanlar ise daha düşük indirim oranı ile karşılaşıyor. Yani bir taraf kâr ederken diğer taraf gereksiz yere zarar ediyor.

Sony'nin Dinamik Fiyatlandırma Sistemi Türkiye'de Var mı?

PlayStation oyunlarına uygulanan dinamik fiyatlandırma şimdiye kadar Avrupa ve diğer pazarlarda test ediliyordu ancak X (eski adıyla Twitter) ve benzeri sosyal medya platformları üzerinden Türk kullanıcılar tarafından yapılan son paylaşımlara göre dinamik fiyatlandırma sisteminin test edildiği ülkelerin arasına Türkiye de dahil oldu.

Elbette ki sistem henüz test sürecinde olduğu için herkes için geçerli değil. Hatta şu an tüm oyunlar yerine sadece seçili oyunların test kapsamında. İlerleyen aylarda daha fazla oyuncunun erişimine açılması, dinamik fiyatlandırma uygulanan oyun sayısının da artması bekleniyor. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yok. O yüzden planlarda değişiklik olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Sony'nin dinamik fiyatlandırma sistemini bazıları için fırsat anlamına gelirken bazı oyuncuların ise hüsrana uğramasına neden olabilecek bir sistem olacağını düşünüyorum. O yüzden yeni sistem genel kullanıma açılmadan önce test sürecinin son derece kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim ki Sony'nin bunca zamandır test etmesinin sebebini de buna bağlıyorum. Umuyorum ki en nihayetinde tüm oyuncuları mutlu eden bir sistem görürüz.