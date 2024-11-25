Sony, Nintendo ve Microsoft’a Rakip Olacak Yeni Bir PS5 Taşınabilir Konsolu Üzerinde Çalışıyor

Sony, Nintendo ve Microsoft ile taşınabilir oyun pazarında rekabet etmek için yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. İddialara göre bu cihaz, PlayStation Portal’ın temelini oluşturduğu konsepti bir adım ileri taşıyarak PS5 oyunlarını herhangi bir yerde oynamayı mümkün kılacak.

Sony’nin önceki taşınabilir cihaz girişimlerinden ilki olan PlayStation Portable (PSP), 2005’te piyasaya sürüldü ve başarılı satış rakamlarına ulaştı. Ancak Nintendo DS’in popülaritesini geçemedi. Ardından 2011’de tanıtılan PlayStation Vita, teknik özellikleriyle övgü toplasa da, yüksek fiyatlı bellek kartı zorunluluğu gibi stratejik hatalar nedeniyle başarısız oldu.

Yeni PS5 Taşınabilir Konsolu Muhtemel Özellikleri

Geçmiş hatalarından ders çıkarak Sony, cihazın yalnızca taşınabilir olmasına değil ayrıca bağımsız işlevselliğe sahip olmasına da önem verecek. Playstation Portal projesinin aksine bu proje tamamen bağımsız olarak öne çıkabilir.

Fiyat etiketine baktığımızda tüketici dostu bir anlayış benimsenmesi bekleniyor; zira PSP ve Vita projelerindeki hataların tekrarlanması şüphesiz bu yeni projenin sonunu da aynı şekilde mühürleyecektir.

Pazarın Sahibi Nintendo Switch

Sony'in karşısında halihazırda iki rakip var: Nintendo ve Microsoft.

Daha önce Xbox’ın taşınabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı ancak cihazın piyasaya sürüleceği tarih kesinleşmemiş olmasıyla birlikte birkaç yılı bulabilir. Diğer yanda Nintendo, Switch cihazı ile taşınabilir oyun pazarında lider konumda. Haliyle Sony'nin atacağı adımların hızlı ve etkili olması, pazardaki rolünü belirlemesinde kritik rol oynayacak. Tabii bu söylentilerin henüz doğrulanmadığını ve projenin iptal edilme ihtimali olduğunu da unutmamak gerek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sony taşınabilir oyun konsolu pazarına adım atacak mı? Attığı adımlar Switch'i geride bırakmasına yeterli olacak mı? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.