Popüler PlayStation Oyunlarında Dev İndirim Sezonu Başladı!

PlayStation Store üzerinde sevilen oyunların birçoğuna indirimli fiyat etiketleri tanımlandı. Kasım ayına özel duyurulan kampanysa kapsamında Mortal Kombat X, TEKKEN 8 Ultimate Edition, Need for Speed Payback gibi oyunlar da yer alıyor.

Kasım Ayı PlayStation Oyunları İndirimi Listesi

Listede popüler ve sevilen oyunlar yer alıyor. Bazılarına tanımlanan indirim miktarı %95 oranına kadar çıkıyor. Öyle ki 1.599,00₺ fiyat etiketine sahip Need for Speed Payback oyununu yalnızca 159,90₺ ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Listede yer alan bazı oyunlar şöyle sıralanıyor:

Oyun Adı Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) İndirim Oranı

Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL %75

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ 429,00 TL 150,15 TL %65

Rayman Legends 699,00 TL 139,80 TL %80

Need for Speed™ Payback 1.599,00 TL 159,90 TL %90

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled 1.949,00 TL 682,15 TL %65

Need for Speed Heat 3.499,00 TL 174,95 TL %95

Squirrel with a Gun 699,00 TL 489,30 TL %30

Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Genişlemesi 1.749,00 TL 1.186,85 TL %35

Persona 3 Reload PS4 ve PS5 2.499,00 TL 1.249,50 TL %50

Persona 3 Reload Digital Premium Edition PS4 ve PS5 3.499,00 TL 1.749,50 TL %50

Persona 3 Reload DLC Paketi PS4 & PS5 945,00 TL 567,00 TL %40

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 1.749,00 TL 1.049,40 TL %40

Dragon’s Dogma 2 2.599,00 TL 1.377,47 TL %47

TEKKEN 8 Ultimate Edition 2.999,00 TL 1.799,40 TL %40

Medieval Dynasty Dynasty Paketi 1.049,00 TL 629,40 TL %40

Medieval Dynasty 1.199,00 TL 719,40 TL %40

Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Koleksiyonu 3.149,00 TL 2.046,85 TL %35

Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition 3.149,00 TL 2.204,30 TL %30

Test Drive Unlimited Solar Crown – Silver Streets Edition 2.799,00 TL 2.099,25 TL %25

TEKKEN 8 1.999,00 TL 999,50 TL %50

Another Crab’s Treasure 1.049,00 TL 839,20 TL %20

SOUTH PARK: SNOW DAY! 1.049,00 TL 734,30 TL %30

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – PS5 & PS4 1.949,00 TL 643,17 TL %67

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade 699,00 TL 349,50 TL %50

METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience 699,00 TL 419,40 TL %40

Mortal Kombat X XL Paketi 875,00 TL 175,00 TL %80

Bully (Canis Canem Edit) 525,00 TL 315,00 TL %40

Wayfinder 875,00 TL 700,00 TL %20

METAL GEAR SOLID – Master Collection Version PS4 & PS5 395,00 TL 316,00 TL %20

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 599,00 TL 479,20 TL %20

Spyro™ + Crash Remastered Oyun Paketi 3.399,00 TL 1.189,65 TL %65

Spyro™ Reignited Trilogy 2.299,00 TL 804,65 TL %65

Steep 699,00 TL 209,70 TL %70

Steep SEASON PASS 699,00 TL 189,80 TL %73

Steep X Games Gold Edition 1.599,00 TL 399,75 TL %75

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled 1.949,00 TL 682,15 TL %65

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ 429,00 TL 150,15 TL %65

Kampanya 23 Kasım Tarihinde Son Buluyor

İndirimli oyunları görmek için PlayStation Store üzerinden kampanyalar kısmına göz atmanız yeterli. Kampanyadan yararlanmak için son gün 23 Kasım 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten önce yapacağınız tüm alışverişler indirimli olacak. Peki siz bu listeden herhangi bir oyunu almayı düşünüyor musunuz? Favori oyununuzu yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!