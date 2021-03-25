Bir PlayStation Oyunu Daha Film Oluyor: İşte Detaylar!

Sevilen PlayStation yapımlarının hem beyaz perdeye hem de televizyon ekranlarına taşınması için kurulmuş olan PlayStation Productions şirketinden oldukça sevindirici bir haber geldi. Bir PlayStation oyunu daha film oluyor. Sucker Punch oyunu Ghost of Tsushima filmi yapım aşamasında!

İlk olarak Paris Games Week 2017 fuarında duyurulmuş olan Ghost of Tsushima, geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Moğollar ve Samuraylar’ın karşı karşıya gelecek olması bile başlı başına oyunun dikkat çekmesine yetmiş iken, bunların üstüne uzun süredir Orta Çağ temalı bir oyun görmeyişimiz de eklenince, oyuna olan ilgi gün geçtikçe artmıştı. Bunun sonucunda ise Sucker Punch oyunu, bu zamana kadar altı buçuk milyon birim satmayı başarmıştı.

PlayStation Oyunu Ghost of Tsushima Filmi Geliyor!

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçen Ghost of Tsushima konusuna göre, Moğol İmparatorluğu istilası altında olan Tsushima adasına gidiyoruz. Biz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olup Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi halihazırda vizyona girmesini beklediğimiz Uncharted filmi ve HBO üzerinden yayınlanacak olan The Last of Us dizisi var. PlayStation Productions bünyesinden çıkacak olan bir diğer beyaz perde uyarlaması ise Ghost of Tsushima olacak.

Deadline sitesine yansıyan habere göre, yönetmen koltuğunda John Wick filmleri ile tanıdığımız Chad Stahelski oturacak. Yapımcı kadrosunda ise Chad Stahelski’ye ek olarak Alex Young ve Jason Spitz’in şirketi 87Eleven Entertainment, Sucker Punch Productions ve PlayStation Productions şirketinden Asad Qizilbash ile Carter Swan bulunacak.

Yaptığı açıklama ile Chad Stahelski ve 87Eleven Entertainment ile birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Asad Qizilbash, PlayStation oyunlarının tutkunu olan Stahelski’nin hem hayranlar hem de yeni kitleler için heyecan verici bir zenginlikte film uyarlaması ortaya çıkartacağı konusunda emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Peki siz Ghost of Tsushima filmi duyurusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyununu beğenmiş miydiniz? Film uyarlaması sizi heyecanlandırdı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!