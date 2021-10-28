Playstation, Bilgisayar Oyunları İçin Yeni Bir İsme Geçiş Yaptı

PlayStation PC isim kaydı Steam'de görünmeye başladı. Sony'nin bu etiket kaydı, görünüşe göre PlayStation'ın bilgisayarı ciddiye almaya niyetli olduğunun bir başka işareti.

Çarşamba günü Steam kullanıcıları, PlayStation'ın önceki PlayStation Mobile etiketinden 'PlayStation PC LLC'ye geçtiğini fark ettiler.

Bir Corporation Wiki listesine göre, Sony Interactive Entertainment, bu yıl Nisan ayında Kaliforniya merkezli merkezi aracılığıyla PlayStation PC adını kaydettirdi.

İsim bir formalite gibi görünse de, Sony'nin PC platformundaki oyun çıkışını artırma niyetinde olduğuna dair bir başka güçlü sinyali temsil ediyor.

Sony'nin ilk modern PC bağlantı noktaları, Ağustos 2020'de Horizon Zero Dawn ve bu Mayıs'ta Days Gone idi.

İleriye baktığımızda Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy, 2022'de bilgisayar platformuna sıçrayacak. Aynı şekilde God of War bu ay yaklaşan bir PC oyunu olarak ilan edildi.

Bu hafta Steam veritabanında görülen bir listeye göre, başka bir PlayStation oyunu olan Sackboy: A Big Adventure da PC'ye geliyor olabilir.

PlayStation PC LLC ismi kaydedildi

Geçen yaz yayınlanan bir şirket raporunda Sony, Horizon Zero Dawn'ın platformda yayınlanmasının ardından PC'ye daha fazla özel PlayStation ürünü getirmeyi araştıracağını ilk olarak söyledi.

Daha sonra bu yılın başlarında SIE başkanı PlayStation'ın PC'ye "tam bir oyun listesi" getireceğini doğruladı.

GQ'ya konuşan SIE Yöneticisi Jim Ryan, PlayStation'ın daha geniş bir kitleye ulaştırma fırsatının yanı sıra daha kolay bir bağlantı sürecinin, PC'ye daha fazla oyun yapmanın şirket için "oldukça basit bir karar" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Daha önce oyunlarını platforma getirmekte tereddütlüyken SIE'nin neden şimdi PC'yi benimsediği sorulduğunda, Ryan şunları söyledi: