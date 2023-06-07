Amnesia: The Bunker
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35000.00 MB
- Üretici Frictional Games
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Yılar içerisinde bir korku efsanesine dönüşen Amnesia serisinin 1. Dünya Savaşı döneminde geçen oyunu The Bunker ile bambaşka bir korku deneyimine hazır olun.
Amnesia serisi 2010 ile 2020 yılları arasında korku türüne yön veren yapımlardan bir tanesi oldu. Alışılmışın dışında bir korku oyunu tecrübesi sunan Amnesia, The Bunker ile birlikte bizlere daha da farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan bu yapım 1. Dünya Savaşı döneminde geçiyor.
Çok başarılı korku oyunlarına imza atan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Amnesia: The Bunker 2023 yılında oyuncularla buluştu. Amnesia serisine yeni bir boyut katabilecek olan bu yapımda artık kendimizi savunmak için silahlar da kullanabiliyoruz.
Amnesia: The Bunker İndir
Siz de hemen Amnesia: The Bunker indirin ve bu korku dolu dünyaya adım adın. 1. Dünya savaşı döneminden kalma silahlar ile kendinizi korumaya çalışın ve hayatta kalmak için mücadele etmeye başlayın.
Çok iyi bilineceği üzere Amnesia serisi genellikle düşmanlardan kaçmak ve saklanmak üzerine kuruludur. Amnesia: The Bunker ile birlikte bu durum değişiyor ve artık kendimizi ateşli silahlar kullanarak savunabiliyoruz.
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Amnesia: The Bunker Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10, 64-bits
- İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Klasikleşmiş Amnesia oyunu tecrübesi
Son derece korkunç ve gergin atmosfer
Seriye eklenen farklı oyun mekanikleri
Grafikler son derece tatmin edici
Hikayenin anlatıldığı dönem ilgi çekici
Bazı oyuncular silah kullanma konseptini Amnesia oyunlarına yakıştırmayabilir