Yılar içerisinde bir korku efsanesine dönüşen Amnesia serisinin 1. Dünya Savaşı döneminde geçen oyunu The Bunker ile bambaşka bir korku deneyimine hazır olun.

Kemal Tavus - 55 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Amnesia serisi 2010 ile 2020 yılları arasında korku türüne yön veren yapımlardan bir tanesi oldu. Alışılmışın dışında bir korku oyunu tecrübesi sunan Amnesia, The Bunker ile birlikte bizlere daha da farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan bu yapım 1. Dünya Savaşı döneminde geçiyor.

Çok başarılı korku oyunlarına imza atan Frictional Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Amnesia: The Bunker 2023 yılında oyuncularla buluştu. Amnesia serisine yeni bir boyut katabilecek olan bu yapımda artık kendimizi savunmak için silahlar da kullanabiliyoruz.

Amnesia: The Bunker İndir

Siz de hemen Amnesia: The Bunker indirin ve bu korku dolu dünyaya adım adın. 1. Dünya savaşı döneminden kalma silahlar ile kendinizi korumaya çalışın ve hayatta kalmak için mücadele etmeye başlayın.

Çok iyi bilineceği üzere Amnesia serisi genellikle düşmanlardan kaçmak ve saklanmak üzerine kuruludur. Amnesia: The Bunker ile birlikte bu durum değişiyor ve artık kendimizi ateşli silahlar kullanarak savunabiliyoruz.

Amnesia: The Bunker Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8 / 10, 64-bits

: Windows 7 / 8 / 10, 64-bits İşlemci : Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan