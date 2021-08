PlayStation Plus Eylül 2021 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Eylül 2021 oyunları gün yüzüne çıktı. Peki, sızdırılan bilgilere göre PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay hangi video oyunları ücretsiz olarak sunulacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Sızıntıya Göre PlayStation Plus Eylül 2021 Oyunları Neler?

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Eylül ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek video oyunları sızdırıldı. Dealabs web sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay Hitman 2, Predator: Hunting Grounds ve Overcooked: All You Can Eat isimli yapımlar ücretsiz olarak sunulacak.

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman 2, 13 Kasım 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkan yapım, gizlilik türünü seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Warner Bros Interactive Entertainment'ın üstlendiği Hitman 2, oldukça başarılı grafiklere sahip. Agent 47 ile yeni bir maceraya atıldığımız video oyunu, çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

24 Nisan 2020 tarihinde PC ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştiren Predator: Hunting Grounds, çevrim içi tabanlı bir video oyunudur. Oyunda dört kişilik Fireteam'in bir parçası olarak Predator'e yakalanmadan görevleri tamamlamaya çalışabilir ya da Predator'u kontrol edebilirsiniz.

Sahip olduğu grafikler ve oyun yapısı ile dikkat çeken Overcooked! All You Can Eat, eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Oyuncuların verilen yemek siparişlerini verilen süre zarfı içerisinde yetiştirmeye çalıştığı oyunda hikaye, hayatta kalma ve pratik modların yanı sıra yardım modu da yer alıyor. Yardım modu, tur sürelerinin uzatılması, tarif zaman aşımının daha yavaş olması gibi bazı seçenekler sunuyor.

Sony, ortaya atılan iddia ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu söylentinin gerçek olmama ihtimali de bulunuyor. PSN abonelerine eylül ayında hangi oyunların ücretsiz verileceği önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacaktır.

Önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek video oyunları sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.