Artık Red Dead Redemption PC’de! Gelin ve hemen Red Dead Redemption PC indirin.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk olarak 2010 yılında çıkış yapan Red Dead Redemption, Rockstar Games’in sükse yapmış bir oyun olmuştu. Çok iyi bir aksiyon ve açık dünya oyunu olan Red Dead Redemption epey beğenilen bir yapımdı. Şimdi de 14 yıl sonra tekrar geliyor, hem de PC’ye!

Red Dead Redemption 2 ile birlikte bu seriyi duymayan kalmadı. Gelmiş geçmiş en iyi grafiklere sahip oyunlardan biri olan Red Dead Redemption 2 herkesin bildiği bir oyun oldu. Ne yazık ki Red Dead Redemption 1 çok iyi bir oyun olmasına rağmen ilk olarak PS3 ve Xbox 360’a çıktığı ve hiç PC’ye gelmediği için pek çok kişi bu oyunu oynayamadı.

Neyse ki Rockstar Games bu durumun farkına vardı ve Red Dead Redemption’ı cilalanmış görselliği ve ek paketi ile birlikte PC’ye getiriyor. Red Dead Redemption 2 oynamış pek çok kişi eminiz ki bu oyunu da oynamak isteyecektir. Eğer hala Red Dead Redemption ile tanışmadıysanız artık ilk oyun ile de bu dünyaya giriş yapabilirsiniz.

Red Dead Redemption 1 İndir

Hemen Red Dead Redemption indirin ve bu zamana meydan okuyan oyunu deneyimlemeye başlayın.

Red Dead Redemption Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

: 12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X destekleyen