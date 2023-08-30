PlayStation Plus İki Kat İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!
PlayStation Store'da PlayStation Plus İki Kat İndirimleri başladı. İşte birbirinden popüler oyunlarda başlayan indirimler!
Yazın en büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da yazın bitişine birkaç gün kala Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.
PlayStation Plus İki Kat İndirimleri olarak geçen bu yeni indirimler, PlayStation Plus abonelerine %70'e varan indirimler sunarken, PlayStation Plus abonesi olmayanlara ise %35'e varan indirimler sunuyor.
Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise bu yeni indirimler, PlayStation Plus sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.
PlayStation Plus İki Kat İndirimleri
- STAR WARS Jedi: Survivor -
1.423,73 TLyerine 1.210,17 TL
- Forspoken -
699,00 TLyerine 524,25 TL
- Grand Theft Auto V -
439,00 TLyerine 329,25 TL
- Red Dead Redemption 2 -
469,00 TLyerine 309,54 TL
- Dead Island 2 -
699,00 TLyerine 594,15 TL
- WWE 2K23 -
1.300,00 TLyerine 1.001,00 TL
- Dead Space -
1.399,00 TLyerine 1.189,15 TL
- Gotham Knights -
899,00 TLyerine 584,35 TL
- Battlefield 2042 -
800,00 TLyerine 536,00 TL
Steam'de 85 TL Olan Oyun GOG'da Ücretsiz Oldu!
Steam, Epic Games ve GOG uzun süredir belli aralıklarla ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.
PlayStation Plus İki Kat İndirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunları buradan inceleyebilirsiniz.
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