PlayStation Plus İki Kat İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!

Yazın en büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da yazın bitişine birkaç gün kala Sony, PlayStation oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

PlayStation Plus İki Kat İndirimleri olarak geçen bu yeni indirimler, PlayStation Plus abonelerine %70'e varan indirimler sunarken, PlayStation Plus abonesi olmayanlara ise %35'e varan indirimler sunuyor.

Son dönemde PlayStation Store'da pek çok zamma şahit olsak da yaz indirimlerinde pek çok oyun uygun fiyata alınabilmişti. Şimdi ise bu yeni indirimler, PlayStation Plus sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.

PlayStation Plus İki Kat İndirimleri

STAR WARS Jedi: Survivor - 1.423,73 TL yerine 1.210,17 TL

- yerine 1.210,17 TL Forspoken - 699,00 TL yerine 524,25 TL

- yerine 524,25 TL Grand Theft Auto V - 439,00 TL yerine 329,25 TL

- yerine 329,25 TL Red Dead Redemption 2 - 469,00 TL yerine 309,54 TL

- yerine 309,54 TL Dead Island 2 - 699,00 TL yerine 594,15 TL

- yerine 594,15 TL WWE 2K23 - 1.300,00 TL yerine 1.001,00 TL

- yerine 1.001,00 TL Dead Space - 1.399,00 TL yerine 1.189,15 TL

- yerine 1.189,15 TL Gotham Knights - 899,00 TL yerine 584,35 TL

- yerine 584,35 TL Battlefield 2042 - 800,00 TL yerine 536,00 TL

PlayStation Plus İki Kat İndirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunları buradan inceleyebilirsiniz.