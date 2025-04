Mayıs Ayında PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Belli Oldu!

Sony, her ay olduğu gibi mayıs ayında da PS Plus Essential abonelerine özel yeni oyunlar sunmaya hazırlanıyor. Japon teknoloji devi, bu abonelik paketlerine dahil olan kullanıcıların ekstra ücret ödemeden erişebildiği oyun kataloğunu bu ay 3 yeni yapımla genişletecek.

PlayStation Plus kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği mayıs ayı oyun listesi, Sony’nin resmi açıklamasıyla netleşti. Yeni oyunlar, hem Extra hem de Premium abonelik seviyeleri için erişime açılacak ve konsol sahiplerine keyifli saatler vaat edecek.

PS Plus Mayıs 2025 Oyunları

PlayStation Plus kullanıcıları için yeni ayın ücretsiz oyunları netleşti. Nisan başında PS Plus Essential abonelerine sunulan RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory gibi dikkat çeken yapımların ardından, şimdi de mayıs ayında oyuncularla buluşacak oyunlar belli oldu.

Sony'nin duyurusuna göre, 6 Mayıs Salı gününden itibaren kütüphaneye şu üç oyun eklenecek:

Ark: Survival Ascended (PS5)

Balatro (PS5 ve PS4)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS5 ve PS4)

Bu yapımlar, Haziran ayına kadar Essential PS Plus kullanıcıları için ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Henüz Nisan oyunlarını kütüphanenize eklemediyseniz, 6 Mayıs’a kadar süreniz olduğunu da hatırlatalım. PS Plus Extra ve Deluxe için mayıs ayı oyunlarının yakında duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...