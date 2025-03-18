Bu Oyunlar Piyasada Neden Tutunamıyor: Bir Canlı Servis Oyunu Daha Gitti

Son dönemde canlı servis oyunları için oldukça kötü. Yakın zamanda Spectre Divide adlı FPS oyununun da kapanacağını bildirmiştik. Şimdi sırada Zynga'nın oyunu var: Star Wars: Hunters. Şirket, oyun için yolun sonuna geldiklerini resmi olarak duyurdu.

Oyun halihazırda yalnızca mobil ve Nintendo Switch platformlarından ulaşılabiliyor. Aslında bu sene PC platformuna gelmesi bekleniyordu ama işler yolunda gitmeyince o proje rafa kalktı. Zira oyun severler, Star Wars evreninde geçen FPS oyununa pek ilgi göstermedi. Zynga, aldığı kararın oldukça zor olduğuna vurgu yaparken oyunculara müteşekkir olduğunu da bildirdi.

Star Wars: Hunters Ne Zaman Kapanıyor?

Oyunun resmi olarak kapanacağı tarih 1 Ekim 2025 olarak belirlendi. Ancak bu süreçte bazı güncellemeler olacak. Şu anda oyun 5. sezonunu yaşıyor. Sezon, 25 Mart itibarıyla üç hafta daha uzatılacak ve eski etkinlikler ile mağaza içerikleri tekrar erişime açılacak.

Son içerik güncellemesi 15 Nisan'da yayınlanacak. Bu güncellemede yeni bir destek karakteri olan Tuya oyuna tamamen ücretsiz eklenecek. Aynı zamanda bazı ek içerikler de oyuncularla buluşacak. Bu noktadan sonra oyun içi mağaza tamamen kapatılacak, ancak Ranked Mode sıralama tablosu çalışmaya devam edecek.

Son olarak 1 Ekim 2025'te ise sunucular tamamen kapatılacak ve oyuna bir daha erişilemeyecek.

Canlı Servis Oyunları Neden Tutunamıyor?

Son yıllarda piyasaya sürülen birçok canlı servis oyun, hayatta kalmayı başaramadı. Hyenas çıkmadan iptal edildi, XDefiant rafa kaldırıldı ve Concord da büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.

Oyuncuların bu tarz oyunlara ilgisinin azalması, rekabetin artması ve sürekli yeni içerik beklentisinin karşılanamaması gibi nedenler, bu tür projelerin kısa sürede kapanmasına yol açıyor. Üstelik piyasada aynı tarz oyundan o kadar fazla var ki daha küçük çaplı oyunlar bu noktada tutunmakta zorlanıyorlar.