200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo X Fold 6'nın işlemcisi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Chazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip kameraya da sahip olacak.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Yani katlanabilir telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli vivo X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 mevcut. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X Fold 5'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 20 megapiksel veya üzeri bir ön kamera görebiliriz.

vivo X Fold 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

X Fold 6, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, katlanabilir telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan X Fold 5'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (72 bin 881 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (76 bin 645 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Elbette yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ise çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak.