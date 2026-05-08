Sony'den Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Sony, Xperia 1 VIII isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Xperia 1 VIII'in renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede yüksek performans elde edilecek.

Sony Xperia 1 VIII'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Sony Xperia 1 VIII'in renk seçenekleri arasında siyah, gümüş, kırmızı ve altın bulunacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kameralar, LED flaş ve Sony logosu yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Sony Xperia 1 VIII'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB

Ana Kamera: 48 MP

Telefoto Kamera: 48 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Sony Xperia 1 VIII'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sony'nin yeni telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde olabilir. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Dolayısıyla karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneiymi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Sony Xperia 1 VII'de 6,5 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Sony Xperia 1 VIII'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xperia 1 VIII gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştşirildi. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Söz konusu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 serisi ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Sony Xperia 1 VIII'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel telefoto kamera yer alacak. Bu arada telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xperia 1 VII'de 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel telefoto kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony Xperia 1 VIII'in 26 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xperia 1 VII, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Sony Xperia 1 VIII Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xperia 1 VII Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Sony Xperia 1 VIII'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xperia 1 VIII'in 1.858 euro civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 98 bin 958 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 200 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII'in tasarımını çok sevdim. Bence tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık görünümesini sağlamış. Cihaz yalnız tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada cihazın mobil oyunları sorunsuz çalıştıracağını belirteyim.