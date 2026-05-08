1382 TL Değerindeki İki Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın

Steam'de başlayan yeni kampanya sayesinde biri inşa etme, diğeri extraction shooter olmak üzere farklı türlere sahip iki oyun kısa sürellğine bedava oldu. Bu iki yapımı normalde almak için 1000 TL'nin üzerinde harcama yapmak gerekiyor ancak bu kampanya sayesinde oyunu denemek için ücret ödemeye gerek kalmıyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Hâle Geldi?

Steam'de The Midnight Walkers ve Foundry isimli oyunlar sınırlı bir süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Bu oyunlardan ilki normalde 12.49 dolara (566 TL), diğeri ise 17.99 dolara (816 TL) satılıyor. Tabii ki oyuncular şu anda bu ücreti ödemek zorunda değil. Her iki oyun da 11 Mayıs 2026 saat 20.00'ye kadar hiçbir ücret ödenmeden oynanabilecek.

Steam'deki Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in PC sürümünü açın.

Mağazaya gidin.

Ücretsiz oyunun adını aratıp eşleşen oyunun üzerine basın.

Oyunun mağaza sayfasında yer alan "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Steam'in PC versiyonunu kullanmaktır. Eğer mobil sürümü üzerinden kütüphaneye eklemeye kalkarsanız bunu başaramazsınız. Oyun size kalıcı olarak verilmiyor. Mobil sürümde ücretsiz olduğuna dair bilgilendirme görürsünüz ancak ücretsiz oynama için seçenek olmaz. Bunun için PC sürümünü tercih etmelisiniz.

The Midnight Walkers Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında yer alan The Midnight Walkers, klasik zombi oyunlarına göre gerilim seviyesi daha yüksek bir oyun. Oyunda hayatta kalmaya çalışmanın yanı sıra ganimet toplamaya da çalışıyorsunuz. Temel amaç sadece zombileri alt etmek değil, değerli eşyaları bulup bunları güvenli şekilde çıkarmak ve sonraki baskınlarda daha etkili hâle gelmek. Sorun şu ki karakter öldüğünde tüm eşyaları kaybediyorsunuz. O yüzden her adımınız kritik öneme sahip oluyor.

The Midnight Walkers'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel i7-4770 / AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Foundry Nasıl Bir Oyun?

Foundry, inşa etme türünü sevenlere hitap eden bir oyun. Kendi üretim zincirlerinizi kurduğunuz bu oyunun başında kaynakları kendiniz topluyorsunuz. Oyunda ilerledikçe her işi otomatik hâle getirmeye başlıyorsunuz. Yani bir noktadan sonra her şey kendi kendine çalışıyor. Siz de bu süreci kendi açınızdan nasıl daha kolay hâle getirebileceğinize odaklanıyorsunuz.

Foundry'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

RAM: 8 GB

İşlemci: Intel Core i3-2120 / AMD FX 6350

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) / AMD Radeon RX 460 (2 GB VRAM)

Editörün Yorumu

Steam'de bu hafta kısa bir süre boyunca ücretsiz olan oyunları beğendim. Özellikle Foundry'ın incelemelerine baktığımızda "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu tür yapımları sevenler için ideal bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda bu kampanyanın Steam'in kullanım oranının artmasına yardımcı olacağını söyleyebilirim. Hatta oyuncular oyunu beğenirse satın almayı tercih edebilir. Bu da geliştiricilerin önemli gelir elde etmesine yardımcı olabilir.