vivo'dan Yeni Telefon Geliyor! Dev Batarya, AMOLED Ekran ve Dahası

vivo, X500 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekranlı telefon, IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500'ün Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

vivo X500, IMEI veri tabanında görüldü. IMEI kaydı, mobil cihazların resmî lansman öncesinde operatörler tarafından tanınabilmesi için yapılan bir işlemdir. Yani cihazın bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor.

vivo X500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: Dimensity 9600

Batarya: 7000 mAh üzeri

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300'de 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

X300'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo X500'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. X300'de Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda X500'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo X500'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X500'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılam gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.