PlayStation Portal'ı Gerçek Bir El Konsoluna Dönüştüren Güncelleme: Artık PS5'den Bağımsız Olarak da Oyun Oynanabilecek!

Sony, 2023'te piyasaya sürdüğü ünlü el konsolu PlayStation Portal için yeni bir güncelleme yayınladı. Şimdiye kadar sadece PS5'e bağımlı olarak çalışan el konsolu yeni güncelleme ile birlikte uzaktan oyun desteğine sahip oldu. Detaylar haberde.

PlayStation Portal, PS Plus Oyunlarını PS 5'ten Bağımsız Olarak Çalıştırabilecek

Sony'nin ilk kez piyasaya sürüldüğünde modern tasarımı ve güçlü özellikleriyle pek çok oyunseveri heyecanlandıran el konsolu PlayStation Portal, yalnızca PS 5 konsoluna bağlı olarak çalışması nedeniyle adeta bir uzaktan oynatıcı görevi görüyordu. Ancak bu durum, Sony'nin yayınladığı yeni bir güncelleme ile tamamen değişebilir.

Şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yayınladığı yeni bir güncelleme ile PS Portal cihazlarına uzaktan oyun desteği getireceğini duyurdu. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde artık PS5 konsoluna sahip olamadan da el konsolu üzerinden oyun oynayabilecek.

Yeni uzaktan oyun desteği, sistem güncellemesi yoluyla şimdilik sadece PS Plus Delux abonelerinin kullanımına sunuldu. Bununla birlikte güncellemenin sadece bazı ülkelerde yayınlandığını bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olmadığını belirtelim.

Ayrıca söz konusu özelliğin güncel olarak sadece 120 adet PS Plus oyunu için geçerli olduğunu da söylemek gerek. Bunlar arasında Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Dave the Diver, Ratchet & Clank: Rift Apart gibi oyunlar mevcut. Tüm bunlarla beraber kullanıcıların uzaktan oyun desteği için Kullanıcıların en az 7 Mbps bağlantı hızına sahip olması gerektiğini de ekleyelim.

Sony'nin ilerleyen süreçte yeni güncellemesini daha fazla ülkeye veya daha fazla oyuna genişletleceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...