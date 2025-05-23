Oyunculara Sadakat Karşılığı Ödül Veren PlayStation Sistemi Yolun Sonuna Geldi

Sony Interactive Entertainment tarafından 2022 yılında başlatılan ve sadakat programı olarak geçen PlayStation Stars için yolun sonuna gelindi. PlayStation'ın resmi blog yazısında söylediğine göre üç yılın ardından gelen bu son aslında yeni başlangıçların zemini olacak.

PlayStation Stars Puanları 2 Kasım 2026'ya Kadar Kullanılabilecek

Bugün itibarıyla Stars programına kayıtlar tamamen durduruldu. Mevcut kullanıcılar ise 23 Temmuz 2025'e kadar dijital koleksiyonlar kazanabilecek, puan toplayabilecek ve statülerini yükseltebilecekler. Ancak bu tarihten sonra hiçbir yeni kampanya ya da ödül alamayacaklar.

Stars programından puan kazanan kullanıcılar, puanlarının geçerlilik süresi bitmediği taktirde söz konusu puanları 2 Kasım 2026 tarihine kadar kullanabilecekler. İlaveten kazanılan dijital koleksiyonlar silinmeyecek ve erişilebilir kalacak.

Sadakat Programı Değiştirilecek

3 yıl boyunca oyuncuların ilgi gösterdiği içerikleri ve sadakat programından elde edilen verileri analiz ettikten bu kararı alan Sony, sadakat sisteminden tamamen vazgeçmiş değil. Bunun yerine daha işlevsel bir sisteme geçiş yapacağını duyurdu. Anlaşılan üzere bu hikayenin sonu değil, yeni hikayelerin başlangıcı olacak.

Program bir nevi yenileme sürecine girdi. Mevcut haliyle sona eriyor ve yerini yeni, daha işlevsel bir sisteme bırakması bekleniyor. Sony, bunca zaman işlediği verileri, gelecekte sadakat programını daha iyi hale getirmek için kullanacağını açıkladı. Yeni programın ne zaman tanıtılacağına dair net bir tarih yok ama hazırlıkların başladığı söylenebilir.