PlayStation Plus'tan Binlerce TL Değerinde 6 Oyun Kaldırılacak

2025 yılının haziran ayında PlayStation Plus Extra ve Premium'dan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında Monster Hunter Rise dahil olmak üzere toplamda 6 adet oyun yer alıyor.

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden pek çok oyun kaldırılacak. Kütüphaneden kaldırılan oyunların oynanmaya devam edilebilmesi için satın alınması gerekecek.

Bu oyunlar arasında Monster Hunter Rise öne çıkıyor. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 86 Metacritic puanına sahip. Capcom tarafından geliştirilen oyun etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hita peden After Us da PlayStation Plus'ın kütüphanesine veda edecek. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 2023 yılında satışa sunuldu. 17 Haziran'da kütüphaneden kaldırılacak oyunların tamamı şu şekilde:

17 Haziran 2025'te PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar