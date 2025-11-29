PlayStation Store'da Yeni Dönem: Her Kullanıcıya Farklı Fiyat!

PlayStation kullanıcılarının sosyal medyada paylaştığı bazı ekran görüntüleri, Sony tarafında ilginç bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bazı oyuncular aynı oyuna tamamen farklı fiyatlar gördüklerini söylüyor. Peki neler oluyor? Sony tam olarak neyi test etmeyi amaçlıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Sony, Avrupa’da Dinamik Fiyat Testlerine Başladı!

PlayStation Store’da son günlerde dikkat çekici bir değişiklik yaşanıyor. PSprices tarafından paylaşılan habere göre Sony, Avrupa bölgelerinde 50’den fazla oyun üzerinde A/B fiyat testi uygulamaya başladı. Bu test kapsamında aynı oyun bazı kullanıcılara normal satış fiyatından belirgin şekilde daha düşük bir rakamla gösterilebiliyor.

Amaç ise tamamen net fiyat esnekliğini ölçmek ve dijital mağaza için yeni bir dinamik fiyatlandırma modeli belirlemek. Bu denemede fiyat farkları yüzde 5 ile yüzde 17,6 arasında değişiyor. Test süreci Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve diğer AB ülkelerinde aktif durumda. ABD mağazasında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yok.

Test programı hem halihazırda piyasaya çıkmış oyunları hem de ön siparişleri kapsıyor. En dikkat çeken fiyat farkları ise şöyle:

WWE 2K25: Normal Fiyat: €74.99 > Test fiyatı: €61.82 (−%17.6)

Normal Fiyat: €74.99 > Test fiyatı: €61.82 (−%17.6) Warhammer 40,000: Space Marine 2: Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €58.35 (−%16.6)

Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €58.35 (−%16.6) Sid Meier’s Civilization VII: Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €62.63 (−%10.5)

Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €62.63 (−%10.5) Kingdom Come: Deliverance II: Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €62.64 (−%10.5)

Normal Fiyat: €69.99 > Test fiyatı: €62.64 (−%10.5) Mafia: The Old Country: Normal Fiyat: €49.99 > Test fiyatı: €47.35 (−%5.3)

Değişiklik özellikle 2K Games, Focus Entertainment ve Deep Silver gibi büyük stüdyoların oyunlarında gözlemleniyor. Fiyatlar oyunculara rastgele değil, Sony’nin belirlediği kullanıcı segmentlerine göre gösteriliyor.

Peki Bu Testin Amacı Ne?

PS Store, dijital oyun fiyatlarını genelde bölgesel ekonomiye ve yayıncı politikalarına göre belirlerdi. Ancak bu test ilk defa kullanıcı davranışına göre fiyat belirleme fikrinin masada olduğunu gösteriyor. Bu model mobil uygulama mağazalarında sıkça kullanılan bir yöntem fakat AAA konsol pazarına uygulanması oldukça tartışmalı.

Eğer model başarılı olursa gelecekte bazı kullanıcılara daha ucuz fiyatlar gösterilirken diğer segmentlerde fiyatların aynı kalması mümkün olabilir. PSprices’ın otomatik fiyat takip sistemi PlayStation API’sinde görünen deneysel teklif etiketleri sayesinde bu testi tespit etmiş. Bu da muhtemelen daha geniş kapsamlı bir fiyatlandırma stratejisinin ilk aşaması.​