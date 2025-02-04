PlayStation Store'da %95'e Varan İndirim! Ucuz GTA 5, FC 25 ve Dahası
PlayStation Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren PlayStation oyunları listesi!
Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Eleştirmenlerin Seçimi olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, EA SPORTS FC 25 ve daha birçok oyun bulunuyor.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden GTA 5 yüzde 50 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyun 439 TL'den 219,50 TL'ye düştü. Popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 25 ise yüzde 60 oranında indirim ile birlikte 1.159,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Yüzde 90 oranında indirime giren Mortal Kombat 11 isimli dövüş oyunu 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 85 oranında indirim ile beraber 120 TL fiyata satılıyor. %87 oranında indirime giren The Quarry 2.799 TL'den 363,87 TL'ye düştü.
Battlefield 1 ve Battlefield 5 ise %95 indirime girdi. Battlefield 1 100 TL'den 5 TL'ye, Battlefield 5'in Definitive isimli sürümü ise 25 TL'ye düştü. Kampanya 13 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 1
|100 TL
|5 TL
|%95
|Battlefield 5 Definitive Edition
|500 TL
|25 TL
|%95
|Mortal Kombat 11
|34 9TL
|34,90 TL
|%90
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|260 TL
|%90
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL
|%90
|LEGO Marvel Super Heroes
|1.399 TL
|153,89 TL
|%89
|The Quarry
|2.799 TL
|363,87 TL
|%87
|Watch Dogs 2
|1.749 TL
|262,35
|%85
|Far Cry 5
|2.299 TL
|344,85 TL
|%85
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|51,80 TL
|%80
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|2.799 TL
|559,80 TL
|%80
|RoboCop: Rogue City
|2.099 TL
|692,67 TL
|%67
|Star Wars Jedi: Fallen Order
|1.799,99 TL
|269,99 TL
|%85
|Kingdom Come: Deliverance
|1.049 TL
|262,25 TL
|%75
|Call of Duty: Black Ops 4
|469 TL
|154,77 TL
|%67
|Resident Evil 3
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL
|%60
|GTA 5
|439 TL
|219,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL
|%67
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
2.520 TL Değerindeki Oyun Yapma Programı Ücretsiz Oldu!
Popüler dijital mağaza Steam'de oyun yapma programı ücretsiz oldu. Peki, programı bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?
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