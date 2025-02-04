PlayStation Store'da %95'e Varan İndirim! Ucuz GTA 5, FC 25 ve Dahası

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Eleştirmenlerin Seçimi olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, EA SPORTS FC 25 ve daha birçok oyun bulunuyor.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden GTA 5 yüzde 50 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyun 439 TL'den 219,50 TL'ye düştü. Popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 25 ise yüzde 60 oranında indirim ile birlikte 1.159,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Yüzde 90 oranında indirime giren Mortal Kombat 11 isimli dövüş oyunu 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 85 oranında indirim ile beraber 120 TL fiyata satılıyor. %87 oranında indirime giren The Quarry 2.799 TL'den 363,87 TL'ye düştü.

Battlefield 1 ve Battlefield 5 ise %95 indirime girdi. Battlefield 1 100 TL'den 5 TL'ye, Battlefield 5'in Definitive isimli sürümü ise 25 TL'ye düştü. Kampanya 13 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield 1 100 TL 5 TL %95 Battlefield 5 Definitive Edition 500 TL 25 TL %95 Mortal Kombat 11 34 9TL 34,90 TL %90 Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 260 TL %90 Borderlands 3 459 TL 45,90 TL %90 LEGO Marvel Super Heroes 1.399 TL 153,89 TL %89 The Quarry 2.799 TL 363,87 TL %87 Watch Dogs 2 1.749 TL 262,35 %85 Far Cry 5 2.299 TL 344,85 TL %85 Mafia: Definitive Edition 259 TL 51,80 TL %80 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 2.799 TL 559,80 TL %80 RoboCop: Rogue City 2.099 TL 692,67 TL %67 Star Wars Jedi: Fallen Order 1.799,99 TL 269,99 TL %85 Kingdom Come: Deliverance 1.049 TL 262,25 TL %75 Call of Duty: Black Ops 4 469 TL 154,77 TL %67 Resident Evil 3 1.399 TL 349,75 TL %75 EA Sports FC 25 2.899,99 TL 1.159,99 TL %60 GTA 5 439 TL 219,50 TL %50 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL %67 Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.399,50 TL %50

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.