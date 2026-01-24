Bu Fiyatlar Kaçmaz! Popüler Oyunlar Düşük Fiyatla Buluştu

PlayStation sahiplerinin dijital oyun mağazası PlayStation Store'da Yeni Yıl indirimleri başladı. Bu kampanyayla birlikte EA SPORTS FC 26, God of War, Marvel's Spider-Man ve The Last of Us Part 1 gibi birçok popüler oyunun fiyatı düştü. İşte indirimli fiyat listesi!

PS Store'da Yeni Yıl İndirimleri Başladı

Etkinlik kapsamında EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm, 4 bin TL yerine 1.600 TL'ye satılıyor. Oyunun fiyatı yüzde 60 düştü. Raft 839 TL yerine 562,13 TL'ye oyuncularla buluşuyorken. Dead by Daylight ise 1.299 TL'den 519,60 TL'ye düştü. God of War yüzde 50 indirimle 849 TL'den 424,50 TL'ye indi.

Marvel's Spider-Man: GOTY Edition normalde 309 TL'ye satılıyordu ancak indirimle birlikte 185,40 TL. Öte yandan Batman: Arkham Knight ise 699 TL yerine 174,75 TL. Oyun yüzde 75 indirime girdi. The Last of Us Part 1 Dijital Deluxe'unsa 3.149 TL yerine 1.731,75 TL'ye satıldığını görüyoruz.

İndirimli fiyat tablosu şu şekilde:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm 4.000 TL 1.600 TL %60 Raft 839 TL 562,13 TL %33 Dead by Daylight 1.299 TL 519,60 TL %60 God of War 849 TL 424,50 TL %50 Marvel’s Spider-Man: GOTY Edition 309 TL 185,40 TL %40 Batman: Arkham Knight 699 TL 174,75 TL %75 Resident Evil Village 1399 TL 349,75 TL %75 Assassin's Creed Unity 1.749 TL 437,25 TL %75 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 369 TL 70,35 TL %85 Fallout 4: Game of the Year Edition 1.294 TL 323,50 TL %75 The Last of Us Part 1 Dijital Deluxe 3.149 TL 1.731,95 TL %45

PS Store Yeni Yıl İndirimleri, 5 Şubat 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

