PS Vita Esintili Yeni Oyun Konsolu Geliyor! İlginç Tasarıma Sahip

GameMT, son derece ilginç bir model ile oyun konsolu pazarına geri dönüş yapıyor. Nostaljik bir tasarıma sahip olan Pocket Super Knob 5000'in daha önce duyurulup daha sonra vazgeçilerek rafa kaldırılan EX5 modelinin yenilenmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Tasarım açısından da PS Vita'yı anımsatıyor.

Pocket Super Knob 5000'in Özellikleri Neler?

Pocket Super Knob 5000, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Modern oyunlardan ziyade retro oyunlarına odaklanan bir cihaz olacağı için işlemcisi yeterli görünüyor ancak ağır oyunlarda pekâlâ takılmalar olabilir. EX5'te ise MediaTek Helio G81 kullanılması planlanıyordu.

Yaz aylarına doğru ilerlerken kullanıcılarla buluşturulması planlanan cihazda ikinci bir analog çubuğu yerine performans düğmesi tercih edildi. Bunun sayesinde güç modları arasında geçiş yapılabiliyor. Sol tarafta kalan analog çubuğu ise Hall Effect teknolojisine sahip. Bu, zaman içinde meydana gelebilecek olası aşınmaların önüne geçilmesini sağlıyor.

Cihaz, PS Vita'nın sevilen D-Pad yapısını birebir kopyalıyor. Fiziksel bir düğme ile performans ayarları yapmak da kulağa oldukça pratik geliyor. Normalde bunun için menüde gezinmek gerekir fakat Pocket Super Knob 5000 bunu sadece birkaç saniyelik işlem hâline getiriyor.

Pocket Super Knob Ne Zaman Tanıtılacak?

Pocket Super Knob 5000'in Nisan 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. GameMT'nin önceki birkaç modeli (M5 gibi) Türkiye'de çeşitli mağazalarda ithalatçı garantili olarak satışa sunulmuştu. Yeni model de Nisan ayında sunulmaya başlandıktan bir süre sonra Türkiye'de çeşitli mağazalarda yerini almaya başlayabilir. Bu tür konsollar genellikle AliExpress gibi sitelerden satışa sunulur ancak cihazın fiyatının gümrükte takılması muhtemel.