POCO Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası

Kısa süre önce POCO M7 Pro modelini tanıtan POCO yeni bir telefon daha duyurdu. POCO C71 olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketi, yüksek yenileme hızı ve dev batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

POCO C71 Özellikleri

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip C71, LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki akıllı telefon 171,79 x 77,8 x 8,2 mm boyutlarında. IP52 sertifikası, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonda Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Cihaz 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

POCO C71 modelinin arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 ile birlikte gelen telefonun 2 büyük Android güncellemesi alacağı belirtiliyor. Telefona ayrıca dört yıl boyunca güvenlik güncellemeleri de sunulacak. Böylece telefon yıllarca yazılım bakımından güncelliğini sürdürecek.

3,5 mm kulaklık girişine ve USB-C portuna sahip telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de mevcut. Peki, bütçe dostu telefon POCO C71 ne kadar fiyata satılacak?

POCO C71 Fiyatı

POCO C71 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 6.499 Hindistan rupisi ( 2.896 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 7.499 Hindistan rupisi (3.341 TL) fiyat belirlendi.