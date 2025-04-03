Performans Canavarı POCO M7 Pro'nun Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi'nin alt markası POCO, Türkiye pazarına 5G destekli yeni bir akıllı telefon olan POCO M7 Pro'yu sunuyor. Cihaz 12 GB RAM ile 256 GB dahili depolama alanına sahip tek bir versiyonu satışa sunulacak.

Gelin POCO M7 Pro'nun teknik özelliklerine şöyle bir bakalım...

POCO M7 Pro: Dev Ekran, Akıcı Deneyim

POCO M7 Pro, gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemciden alıyor. Kamera özelliklerine bakıldığında, ön tarafta 20 megapiksel selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 50 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik kameraları yer alıyor.

Telefonun 6,67 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Cihaz 45W hızlı şarj destekli 5.110 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunuyor ve farklı zevklere hitap eden üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar?

POCO M7 Pro modeli ülkemizde 16.999 TL'lik fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Daha baharatlı ve çok daha kuvvetli bir telefon edinmek isteyenler için F7 Pro serisi de 47.999 TL'lik bir etiketle geliyor. Özellikleri şöyle:

POCO F7 Pro:

6,67 inç AMOLED ekran

90W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

50 megapiksel ana kamera

POCO F7 Ultra: