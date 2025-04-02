POCO'nun 3 Bin TL'lik Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz hafta POCO F7 serisini tanıtan POCO, yeni telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çok yakında tanıtılması beklenen C71 modeli Geekbench testinde göründü. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

POCO C71 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

POCO C71 modeli Geekbench'te göründü. 25028PC03I model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 440, çoklu çekirdek testinde ise puan 1.473 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek tablette Unisoc T7250 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip teleofn, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 5.200 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek telefon 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer alacağı söyleniyor. İddiaya göre C71 modeli iki büyük Android güncellemesi alacak. Ayrıca telefona dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunulacak.

POCO C71 Çıkış Tarihi

POCO C71 modeli 4 Nisan 2025 tarihinde tanıtılacak. Telefonun 7.000 Hindistan rupisinden (3.100 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.