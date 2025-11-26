POCO F8 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu! 6.500 mAh Bataryası Var

Büyük bir merakla beklenen POCO F8 Ultra tanıtıldı. Bununla birlikle telefonun bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. Şık tasarımı ile kendine hayran bırakmayı başaran cihaz, 16 GB RAM, 120Hz yenileme hızı, dev batarya kapasitesi ve çok daha fazlasını sunuyor.

POCO F8 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Maksimum Parlaklık: 3.500 nit

3.500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5x) Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB (UFS 4.1)

256 GB ve 512 GB (UFS 4.1) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 100W Kablolu Hızlı Şarj

100W Kablolu Hızlı Şarj Arka Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

6.9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO F8 Ultra, OLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde ekranı yoğun gün ışığı altında bile net bir şekilde görmek mümkün hâle geliyor.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor POCO F7 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni telefon, 12 GB ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. Telefonda ne kadar uygulama ve dosya barındıracağınıza bağlı olarak size sunulan seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Buna ek olarak 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi, cihazı uzun bir süre kullanma imkânı tanırken hızlı şarj ise bataryayı oldukça hızlı şarj etmenizi mümkün kılıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS (Optik Görüntüleme) destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 32 megapiksel kamera mevcut.

POCO F8 Ultra Türkiye Fiyatı

POCO F8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 59.999 TL, 16 GB RAM + 512 GB depolama sunan versiyonu için 63 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, denim mavisi ve siyah renk seçenekleri ile beraber geliyor.