POCO'dan 6000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz yıl POCO C75'i tanıtan POCO, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber POCO C85'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon uygun fiyata devasa batarya sunacak.

POCO C85'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 ile gelecek POCO C85, Tayland'daki NBTC sertifikasyon platformunda görüntülendi. 25078PC3EG model numarasına sahip telefonun 5G'yi desteklemeyeceği, yalnızca LTE desteği ile geleceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda GSMA IMEI veri tabanında da ortaya çıkan telefonda MediaTek Helio G99 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W veya 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir. Peki, POCO C85'in fiyatı ne kadar olacak?

POCO C85'in Tahmini Türkiye Fiyatı

POCO C75 için 7999 Hindistan rupisi (3.740 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO C85'in de 8499 Hindistan rupisi (3.974 TL) civarı fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.