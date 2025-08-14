POCO'dan 6.000mAh Batarya ve 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor

POCO, uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin tanıtacağı bir sonraki model ise C85. İlk olarak Temmuz ayında gündeme gelen telefon, uygun fiyatına rağmen iddialı teknik özelliklere sahip olmasıyla merak uyandırmıştı. Şimdi ise çeşitli ülkelerde sertifikasyon sürecinden geçen POCO C85'in hem tasarımı hem de tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

POCO C85'in Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi, Türkiye'de de satışa çıkması beklenen uygun fiyatlı POCO C85'i çok yakında tanıtacak. Sızdırılan görsellere göre telefon oldukça sade bir görünüme sahip olacak. POCO C85'in ön tarafında fiyatına göre makul ölçülerde çerçeveler yer alırken çene dediğimiz alt ksımda bu çerçeveler biraz kalınlaşacak. Üst kısımda ise ön kamerayı barındıran bir "damla çentik" yer alacak.

Telefonun arka tarafında ise sol üst köşeye konumlandırılan dikdörtgen bir kamera adası bizleri karşılayacak. İlk bakışta daha fazlası var gibi dursa da ada içerisinde iki lens konumlandırılmış durumda. POCO C85'in arka kasası bu fiyat bandında beklendiği gibi plastik olurken, tek renk yapı sağ tarafta ton farkına sahip olacak. Ses tuşları ve güç butonu da telefonun sağında.

POCO C85 Özellikleri Neler?

Tasarımla ilgili bildiklerimiz şimdilik bundan ibaret olsa da teknik özellikler hakkında daha çok bilgimiz var. Poco C85, 6.9 inç boyutunda 1600x720 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip, 120Hz yenileme hızına ve 810 nit maksimum parlaklığa ulaşan LCD ekrana sahip. Söz konusu panel her ne kadar mükemmel olmasa da uygun fiyatlı bir telefon için oldukça iddialı.

POCO C85'in kalbinde MediaTek Helio G81 Ultra işlemci yer alırken ona 6/8 GB LPDDR4x RAM ile 128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kamera tarafında ise arka yüzde 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı lens bulunurken, ön tarafta 8 megapiksel kamera yer alıyor.

POCO C85, 6.000mAh kapasiteli batarya ile geliyor 33W hızlı şarj desteğine sahip. Bu da piyasadaki çoğu telefondan daha büyük bataryaya sahip olacak demek. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 bizleri karşılıyor. Telefon IP64 sertifikasıyla toz ve sıçramalara karşı korumalı. Cihazda çift SIM kart desteği de mevcut.