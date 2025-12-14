Xiaomi'nin alt markası POCO, akıllı telefon stratejisinde kritik bir değişikliğe gitti. Buna göre şirket, satışa sunduğu model sayısını azaltma kararı aldı. Özellikle de uygun fiyatlı telefonların sayısını azaltacak olan şirket, bunun yerine fiyat/performans oranı yüksek "Pro" ve "Ultra" varyasyonlarına odaklanak. Hatta bu stratejinin ilk kurbanları da belli oldu.

POCO Artık Sadece Fiyat/Performans Oranı Yüksek Telefonlar Üretecek

Xiaomi'nin 2018 yılında tanıttığı Pocophone F1 isimli telefondan doğan alt markası POCO, kuşkusuz oldukça üretken bir firma. Sadece 6-7 yılda 91 farklı modelle karşımıza çıkan şirket, bu sayıyı giderek artırıyor. Ya da en azından yakın zamana kadar böyle yapıyordu.

Ancak şirket bir süre önce kritik bir karar aldı. Buna göre POCO, artık çok daha az telefon üretecek. Özellikle giriş segment ürünlerin sayısı azaltılacak ve POCO'nun özü olan uygun fiyatlı ama yüksek performanslı telefonların üretimine odaklanılacak.

Bu stratejinin ilk kurbanı ise POCO F8 ve X8 oldu. Daha önce bazı sertifikasyon süreçlerinde karşımıza çıkan telefonlardan vazgeçildi. Söz konusu sertifikasyon platformlarından silinen POCO F8 ve X8 iptal edildi.

Bunların yerini ise POCO F8 Pro ve F8 Ultra alacak. Şirketin bu kararının arkasındaki neden şimdilik belirsiz. Ancak her hafta yeni telefon tanıtmanın bazı karışıklıklara neden olduğu ortada. Ayrıca eski amiral gemisi katili hissiyatı da kaybolmuş durumda.

Hatırlayacak olursanız Pocophone F1, çok uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz teknik özellikleri sunuyordu. İnsanlar bu nedenle söz konusu telefona yoğun ilgi gösterniş ve POCO markası buradan doğmuştu.

Kim bilir şirket belki de yakın gelecekte köklerine döner ve daha fazla amiral gemisi katili akıllı telefon modeli üretir.