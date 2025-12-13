Sizden Başkası Göremeyecek! S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" Özelliği Sızdırıldı

Samsung'un ilk olarak S20 serisi ile hayatımıza soktuğu Ultra modelleri uzun zamandır yerinde sayıyor. Beş yıldır aynı batarya kapasitesi ve aynı şarj hızı ile karşımıza çıkan telefon, her yeni modelde bir öncekine göre çok küçük iyileştirmeler sunuyor.

Ancak Samsung bu sene bunu değiştirecek. İddialar, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın özellikleriyle adının hakkını vereceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleriyle Bir İlke İmza Atacak

Samsung Galaxy S26 Ultra, pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Ancak bunlardan ilk dikkatinizi çekecek olan tasarım tarafındaki yenilik olacak. İddialara göre telefon, onu elde tutması daha rahat yapacak olan yuvarlatılmış kenarlarla birlikte gelecek.

Son birkaç yıldır Samsung'un Ultra modelleri cep delen köşeler gibi ilginç kullanıcı şikayetleriyle karşımıza çıktı. Görünüşe göre şirket, kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate almış ve yeni modelde daha ergonomik bir yapı sunma kararı almış.

Üstelik hepsi bu kadar değil. Samsung Galaxy S26 Ultra, kamera performansıyla da adından söz ettirecek. Telefonun ana kamerası özellikle düşül ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlayan daha geniş diyafram aralığına sahip bir ana kamerayla gelecek.

Ayrıca ön kamerada da grup fotoğraflarınızı daha rahat çekmenizi sağlayacak geniş açılı bir lens tercih edilecek. İddiaya göre hem ön hem de arka kamera ile çekilen fotoğraflar Galaxy S25'e kıyasla belirgin şekilde "daha iyi" olacak.

Samsung bu sene pil tarafında da iyileştirme yapmaya kararlı. Bildiğiniz üzere şirketin Ultra modelleri beş yıldır 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W şarj hızıyla geliyor. Galaxy S26 Ultra'da bu 5.200-5.500 mAh arasında olacak. Şarj hızı da 60W'a çıkacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra, yapay zeka özellikleriyle de fark yaratacak. İddiaya göre telefon, diğer S26 modellerinde bulunmayan bazı yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Bu özelliklerin ne olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ancak bir yapay zeka özelliğini biliyoruz. Samsung Galaxy S26 Ultra, ekrandaki hassas içerikleri etrafınızdaki insanlardan koruyacak. Ülkemizde hayalet ekran olarak bilinen ekran koruyucular bunu zaten yapıyor. Ancak bu S26 Ultra'da biraz farklı çalışacak.

İlk olarak bu özellik hayalet ekranlar gibi sürekli telefonunuzda olmayacak. Yapay zeka ekranda hassas bir içerik olduğunda devreye girerek bunu sağlayacak. Ayrıca dileyem kullanıcılar bu özelliğin ne zaman devreye gireceğini seçebilecek.

Örneğin WhatsApp uygulamasına her girdiğinizde hayalet ekranın devreye girmesini sağlayabileceksiniz. Bu sayede ekrandakileri siz mükemmel bir şekilde görürken yanınızdakiler göremeyecek. Elbette dileyen bu özelliği kapatabilecek. Telefonun çıkış tarihine ise yaklaşık bir ay var.