Arnavutluk'ta Samsung Telefon Fiyatları: Ucuz mu Pahalı mı?

Arnavutluk teknolojik ürünleri düşük fiyatlardan satın alabileceğiniz bir ülke. Fakat bu durum her ürün için geçerli olmuyor. Örneğin bir bilgisayar veya oyun konsolu satın almak istediğinizde fiyatlar Türkiye'den bile pahalı olabiliyor. Ancak akıllı telefon gibi ürünler bu ülkede daha uyguna satılıyor diyebiliriz. Peki Arnavutluk'ta Samsung telefon fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Bu içeriğimizde Arnavutluk'un Tirana şehrindeki 'Celular.Al' isimli teknoloji mağazasındaki fiyatları baz alıyoruz. Burada ürünler sıfır ve vitrin ürünü şeklinde iki farklı opsiyonla satılıyor. Doğal olarak vitrin ürünlerinin fiyatları daha düşük oluyor. Ancak biz burada karşılaştırma da yapmak için sıfır Samsung telefon fiyatlarını baz alacağız.

Arnavutluk'ta turistler için vergi iadesi gibi bir sistem bulunmuyor.

Arnavutluk'ta Galaxy S26 Ultra Fiyatları Ne Kadar?

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra söz konusu mağazada 256/512 GB ve 1 TB opsiyonlarıyla satılıyor. Akıllı telefonun fiyatları sırasıyla 88.900 LEK (49.673 TL), 98.900 LEK (55.221 TL) ve 118.900 LEK (66.388 TL) seviyelerinde. Ürünün Arnavutluk ve Türkiye fiyatları şu şekilde;

Depolama Fiyat (ARNAVUTLUK) Fiyat (TÜRKİYE) 12 GB + 256 GB 88.900 LEK (49.673 TL) 109.999 TL 12 GB + 512 GB 98.900 LEK (55.221 TL) 121.999 TL 16 GB + 1 TB 118.900 LEK (66.388 TL) 139.999 TL

Arnavutluk'ta Galaxy S26 Fiyatları Ne Kadar?

Galaxy S26'nın 256 GB depolamalı versiyonu 67.900 LEK (37.912 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip. 512 GB dahili depolamalı sürümü ise 77.900 LEK (43.495 TL) civarında alıcı buluyor. Akıllı telefonun Arnavutluk ve Türkiye fiyatları şu şekilde;

Depolama Fiyat (ARNAVUTLUK) Fiyat (TÜRKİYE) 12 GB + 256 GB 67.900 LEK (37.912 TL) Samsung'un resmi sitesinde satışı yok. 12 GB + 512 GB 77.900 LEK (43.495 TL 82.499 TL

Arnavutluk'ta Galaxy Z Fold 7 Fiyatları Ne Kadar?

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 de söz konusu mağazada satışta. Cihazın 256 GB sürümü 116.900 LEK (65.271 TL) ve 512 GB versiyonu ise 126.900 LEK (70.854 TL) fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Bu modelin Türkiye ve Arnavutluk fiyatlarının karşılaştırması şu şekilde;

Depolama Fiyat (ARNAVUTLUK) Fiyat (TÜRKİYE) 12 GB + 256 GB 116.900 LEK (65.271 TL) Samsung'un resmi sitesinde satışı yok. 12 GB + 512 GB 126.900 LEK (70.854 TL) 131.999 TL

Arnavutluk'ta Galaxy S25 FE Fiyatları Ne Kadar?

Eğer daha uygun fiyatlı bir şeyler istiyorsanız Galaxy S25 FE'ye bir göz atabilirsiniz. Zira akıllı telefonun 256 GB depolama sunan versiyonu Arnavutluk'ta 49.900 LEK (27.860 TL) seviyesinde bir fiyatla satışta. Bu modelin Türkiye'deki resmi fiyat etiketiyse 46.999 TL.

Editörün Yorumu

Uzun süredir Arnavutluk'ta yaşayan birisi olarak söz konusu fiyatlar beni şaşırtmadı. Zira ülkede telefon gibi teknolojik ürünlerin fiyatları çok ucuz. Eğer bir gün buraya yolunuz düşerse teknoloji mağazalarına bir göz atmanızı öneririm.