6550 mAh ve 16 GB RAM: POCO F7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz aylarda F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte F7 modeline yer verilmemişti. Bu nedenden dolayı söz konusu telefonun ne zaman tanıtılacağı merak ediliyordu. Yapılan duyuru ile birlikte POCO F7'nin çıkış tarihi belli oldu.

POCO F7 Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen POCO F7 24 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

POCO F7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre POCO F7'de Snapdragon 8s Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı parmak izi sensörü olacak.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 6.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Telefonda ayrıca 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. IP68/69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Peki, POCO F7'nin fiyatı ne kadar olacak?

POCO F7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO F7 modelinin 29.999 Hindistan Rupisi (13.706 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.