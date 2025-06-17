vivo'dan 6000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon! Fiyatı Şaşkına Çeviriyor

Geçtiğimiz hafta vivo T4 Ultra modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4 Lite isimli telefonun fiyatı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon uygun fiyata devasa batarya kapasitesi sunacak.

vivo T4 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre vivo T4 Lite 10.000 Hindistan rupisinden (4.574 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan vivo T3 Lite için 10.499 Hindistan rupisi (4.799 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti.

vivo T4 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T4 Lite'ta Dimensity 6300 bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. RAM tarafında 4 GB ve 6 GB seçeneklerinin sunulacağı tahmin ediliyor.

İddiaya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.