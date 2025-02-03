Fiyat Performans Canavarı POCO F7'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

POCO F6 serisi 2024 yılının mayıs ayında tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından F serisinin yeni modelleri merakla beklenmeye başlandı. Ortaya çıkan yeni bilgi, F7 ve F7 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşması beklenen POCO F7 serisinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

POCO F7 Serisi Çıkış Tarihi

POCO F7 isimli akıllı telefon 25053PC47G model numarası ile EEC sertifika belgesinde göründü. Bu, telefonun özellikleri hakkında bilgi sunmasa da çıkış tarihinin yakında olduğunu gösteriyor.

Sertifika belgesinde listelenen POCO F7'nin, Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış hâli olduğu söyleniyor. F7'nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Yani nisan, mayıs veya haziran ayında POCO'nun yeni telefonlarını görebiliriz.

POCO F7 Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon OLED LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekranda kavis yerine düz bir tasarım tercih edileceği tahmin ediliyor. Gücünü Snapdragon 8s Elite işlemcisinden alacağı söylenen cihaz 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor ancak 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelme ihtimali de mevcut.