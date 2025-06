POCO F7'nin İşlemcisi Açıklandı! AnTuTu Puanı da Belli Oldu

Uzun süredir merakla beklenen POCO F7 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde F7'nin tanıtım tarihini duyuran POCO bu kez telefonda hangi işlemcinin yer alacağını açıkladı. Şirket ayrıca telefonun AnTuTu puanını da paylaştı.

POCO'nun resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre POCO F7'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca AnTuTu puanına da yer verildi. Fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan POCO F7, AnTuTu testinde 2 milyon 84 bin 535 puana ulaştı.

The Groundbreaking Dominator - Snapdragon® 8s Gen 4 arrives on #POCOF7. 🚀

2,084,535 AnTuTu score | All-big-core architecture

Latest in the Snapdragon 8 Series, built for POCO's fury.#SuperSpeedUnleashed pic.twitter.com/WoiWXUTYfd