POCO F7'nin İşlemcisi Açıklandı! AnTuTu Puanı da Belli Oldu

Uzun süredir merakla beklenen POCO F7 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde F7'nin tanıtım tarihini duyuran POCO bu kez telefonda hangi işlemcinin yer alacağını açıkladı. Şirket ayrıca telefonun AnTuTu puanını da paylaştı.

POCO F7'de Hangi İşlemci Bulunacak?

POCO'nun resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre POCO F7'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca AnTuTu puanına da yer verildi. Fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan POCO F7, AnTuTu testinde 2 milyon 84 bin 535 puana ulaştı.

The Groundbreaking Dominator - Snapdragon® 8s Gen 4 arrives on #POCOF7. 🚀

2,084,535 AnTuTu score | All-big-core architecture

Latest in the Snapdragon 8 Series, built for POCO's fury.#SuperSpeedUnleashed pic.twitter.com/WoiWXUTYfd — POCO (@POCOGlobal) June 18, 2025

POCO F7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı parmak izi sensörü olacak.

F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonda ayrıca 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 6.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IP68/69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

POCO F7 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F7 24 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

POCO F7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO F7 modelinin 29.999 Hindistan Rupisi (13.708 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.