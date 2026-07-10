8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 144Hz Ekran ve Dahası

Realme, yeni ucuz Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Narzo 100x isimli telefonun tanıtım tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Realme'nin yeni telefonu ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Realme Narzo 100x'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

Realme Narzo 100x'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Realme Narzo 90x modelinde 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda IPS LCD ekran görebiliriz.

Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD ekran, renkleri doğal tonlarda gösteriyor. 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Realme Narzo 100x'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Narzo 100x gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Söz konusu işlemcinin daha önce Narzo 90x, iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G'de de yer aldığını belirtelim.

Realme Narzo 100x'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme'nin ucuz Android telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Narzo 90x'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Realme Narzo 100x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Narzo 100x, 15 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Cihaz turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Realme logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Realme Narzo 100x Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100x'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Narzo 90x satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo 100x'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme Narzo 100x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Narzo 100x'in 209 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 815 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme Narzo 100x'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada yüksek yenileme hıız da önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde edilecek.