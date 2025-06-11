16 GB RAM ve 6550 mAh Bataryalı POCO F7'nin Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte F7 modeline yer verilmemişti. Bu nedenle telefonun neler sunacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan POCO F7'nin bu kez özellikleri ortaya çıktı.

POCO F7 Özellikleri

İddiaya göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F7, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı parmak izi sensörü olacak.

POCO F7 modeli gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. 6.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Telefonda ayrıca 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. IP68/69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Peki, POCO F7'nin fiyatı ne kadar olacak?

POCO F7 Fiyatı

POCO F7 modelinin 29.999 Hindistan Rupisi (13.745 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

POCO F7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO F7 modeli 17 Haziran veya 19 Haziran tarihinde tanıtılacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.