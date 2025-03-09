POCO'nun Yeni Fiyat/Performans Canavarı Ortaya Çıktı: Tüm Özellikleri Burada!

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla sevilen alt markası POCO, bugünlerde yeni F7 isimli serisini piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda yeni seri ile ilgili sızıntılar da teknoloji gündemini sık sık meşgul etmeye başladı. Son olarak serinin Ultra modelinin ardından Pro versiyonunun da önemli detayları gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce yaptıkları paylaşımlarla POCO F7 Pro olarak isimlendirilen cihazın öne çıkan teknik özelliklerini ve küresel pazarda hangi Xiaomi cihazını temsil ededceğini gözler önüne serdi.

POCO F7 Pro Özellikleri

Aktarılanlara göre yeni POCO F7 Pro, Xiaomi'nin bir diğer alt markası olarak öne çıkan Redmi'nin sevilen K80 modelinin yeniden markalanmış versiyonu olarak küresel pazarda satışa sunulacak. Bu bağlamda iki telefonun teknik özellikler tarafında neredeyse aynı olacağını söyleyebiliriz.

İddialara göre yeni telefon, 6,67 inç boyutlarında, 120Hz'lik yenileme hızlı, 3.200 nit tepe parlağına sahip OLED bir ekranla birlikte gelecek. panele sahip olması bekleniyor. %89,3 ekran-gövde oranı ile sunulacak panelin altında ise yok yok desek yeridir.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen POCO F7 Pro'nun, 12 GB LPDDR5X RAM ile donatılacağı söyleniyor. Optik tarafında da iddialı duruşunu sergileyecek cihazın OIS destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP'lik ikincil bir kameraya sahip olacağı ve bir sensörün daha bu kurulma eşlik edeceği belirtiliyor.

Uzun pil ömrüyle sektörün amiral gemilerine rakip olacak F7 Pro'nun 6.500 mAh inanılması güç bir batarya kapasitesine ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor. Firmanın küresel pazarda daha düşük bir kapasite tercih edebileceğinin de konuşulduğunu, bu doğrultuda kapasitenin 5000 mAh'a kadar inebileceğini de belirtelim. Telefonun fiyatı ile ilgili ise henüz net bir bilgi yok.

Peki siz yeni POCO F7 Pro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...