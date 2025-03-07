POCO'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

2024 yılının mayıs ayında tanıtılan POCO F6 serisinin ardından F serisinin yeni modelleri merakla beklenmeye başlanmıştı. POCO'nun bu yıl F7 ve F7 Pro'nun yanı sıra F7 Ultra modelini de tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Peki, F7 Ultra modeli hangi özellikler ile birlikte gelecek?

POCO F7 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

POCO'nun F7 Ultra isimli yeni telefonu 24122RKC7G model numarasıyla Geekbench AI'da göründü. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Model numarasının sonundaki "G" harfi, ortaya çıkan telefonun küresel sürüm olduğunu gösteriyor.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Geekbench AI'da telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü listelendi. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. POCO F6 Pro modelinde 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri yer almıştı.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üezirnde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı telefon 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Android 15 tabanlı HyperOS ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı öne sürüldü. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

POCO F7 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen POCO F7 serisinin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.