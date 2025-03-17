POCO F7 Serisinin Tasarımında Büyük Değişiklik! Bu Beklenmiyordu

POCO, yeni telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan POCO M7 5G modelinin ardından yeni telefonlar satışa sunulmaya hazırlanıyor. Bu kez F7 serisinin tasarımı gün yüzüne çıktı.

POCO F7 Serisi Tasarımı ile Şaşırttı

POCO F serisinin yeni modelleri F7 Ultra ve F7 Pro'nun render görntüleri sızdırıldı. Görüntülere baktığımızda özellikle kamera tarafında büyük bir değişikliğin altına imza atılacağını görüyoruz. Kameralar artık dikdörtgen modül yerine daire şeklinde bir modül üzerinde yer alacak.

Kameraların yan tarafında LED flaş konumlandırılacak. Arka yüzeyde ayrıca Samsung yazısı bulunacak. F7 Ultra siyah ve sarı, F7 PRo ise açık mavi ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

POCO F7 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre F7 Ultra'da Snapdragon 8 Elite, F7 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. F7 Ultra modelinde 120W hızlı şarj desteği ve 5.300 mAh batarya, F7 Pro'da ise 90W hızlı şarj desteği ve 6.000 mAh batarya bulunacak.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonlar, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefonlarda parmak izi desteği de olacak. İki telefonda da 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer alacağı söyleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

POCO F7 Serisinin Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen POCO F7 serisinin 27 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor.