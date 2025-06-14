Gören Bir Daha Bakıyor! POCO F7 Tasarımı Sızdırıldı

Geçen yıl piyasaya sürülen POCO F6 modelinin ardından bu sene gözler POCO F7'de. Geçtiğimiz aylarda marka tarafından düzenlenen etkinlikte F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak standart cihaza yer verilmemişti. Fakat hakkında yeni sızıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak POCO F7 tasarımı ortaya çıktı.

Karşınızda POCO F7 Tasarımı

Modelin siyah renkli tasarımı gün yüzüne çıktı. Cihaza baktığımızda Redmi Turbo 4 Pro'yu andıran dikey çift kameralı bir kurulum dikkat çekiyor. Arka tarafta sade ama modern bir görünüm bulunuyorken ön yüzde ekranın gövdeye oranı oldukça yüksek. Buna göre neredeyse çerçevesiz olduğunu söyleyebiliriz.

POCO F7 tasarımı ile ilgili söylenebilecekler bunlardan ibaret. Peki bu cihaz tüketicilere neler sunacak, nasıl özelliklerle karşılaşacağız? Beklenen POCO F7 özelliklerine bakalım.

Beklenen POCO F7 Özellikleri

İddialara göre Poco F7, dikkat çekici özelliklerle geliyor. Cihazda 6.83 inç boyutunda AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak modele 12 GB / 16 GB RAM eşlik edecek. Kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Ön yüzdeyse 20 MP’lik bir özçekim kamera bulunacak.

Batarya kapasitesi bölgelere göre farklılık gösterecek. Hindistan versiyonu 7.550 mAh gibi oldukça büyük bir bataryayla gelirken diğer pazarlarda 6.550 mAh’lik bir kapasite kullanılacak. Şarj hızıysa ülke fark etmeksizin 80W olacak.

Beklenen POCO F7 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.83 inç AMOLED 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6.83 inç AMOLED 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Arka Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş açı)

50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş açı) Ön Kamera: 20 MP

20 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Batarya: Hindistan: 7.550 mAh Diğer bölgeler: 6.550 mAh

Şarj Hızı: 90W hızlı şarj

POCO F7 Tanıtım Tarihi

POCO F7'nin 17 Haziran veya 19 Haziran'da duyurulması bekleniyor.

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