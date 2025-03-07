Şarjda Bekleme Derdine Son: Oppo Find X8 Ultra'nın Şarj Hızı Belli Oldu
Oppo Find X8 Ultra ile birlikte şarjda uzun süre bekleme sorunu ortadan kalkacak. İşte Oppo marka yeni akıllı telefonun şarj hızı ve dahası!
Geçtiğimiz haftalarda ince tasarımıyla öne çıkan katlanabilir telefon Find N5 ve özellikleriyle dikkat çeken Watch X2 akıllı saati tanıtan Oppo, Find X8 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma haftalar kala telefonun şarj hızı belli oldu. Görünüşe göre yeni telefon şarjda bekleme derdini ortadan kaldıracak.
Oppo Find X8 Ultra Şarj Hızı ile Dikkat Çekiyor
Oppo'nun Find Serisi ürün müdürü Zhou Yibao, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre telefon 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefon yalnızca 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100 seviyesine çıkacak.
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ultrasonik parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dolayısıyla telefon yalnızca şarj hızıyla değil aynı zamanda devasa bataryasıyla da öne çıkacak.
Telefonun hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip olacağı söyleniyor. Bu, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda düz ekran tasarımının tercih edileceği öne sürüldü.
Find X8 Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı tahmin ediliyor. Telefonun arka tarafında dört farklı kamera bulunacak. Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde Sony Lytia LYT-900 sensörünün yer alacağı söyleniyor.
Dünyanın En İyi Akıllı Telefonu Açıklandı! İşte iPhone'dan Daha İyi Olan Model
Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu sene de Global Mobile Awards (GLOMO) ödülleri sahiplerini buldu. İşte en iyi akıllı telefon!
Oppo Find X8 Ultra Çıkış Tarihi
Oppo'nun yeni telefonu Find X8 Ultra nisan ayında tanıtılacak.