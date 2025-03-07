Şarjda Bekleme Derdine Son: Oppo Find X8 Ultra'nın Şarj Hızı Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda ince tasarımıyla öne çıkan katlanabilir telefon Find N5 ve özellikleriyle dikkat çeken Watch X2 akıllı saati tanıtan Oppo, Find X8 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma haftalar kala telefonun şarj hızı belli oldu. Görünüşe göre yeni telefon şarjda bekleme derdini ortadan kaldıracak.

Oppo Find X8 Ultra Şarj Hızı ile Dikkat Çekiyor

Oppo'nun Find Serisi ürün müdürü Zhou Yibao, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre telefon 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefon yalnızca 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100 seviyesine çıkacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ultrasonik parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dolayısıyla telefon yalnızca şarj hızıyla değil aynı zamanda devasa bataryasıyla da öne çıkacak.

Telefonun hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip olacağı söyleniyor. Bu, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda düz ekran tasarımının tercih edileceği öne sürüldü.

Find X8 Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı tahmin ediliyor. Telefonun arka tarafında dört farklı kamera bulunacak. Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde Sony Lytia LYT-900 sensörünün yer alacağı söyleniyor.

Oppo Find X8 Ultra Çıkış Tarihi

Oppo'nun yeni telefonu Find X8 Ultra nisan ayında tanıtılacak.