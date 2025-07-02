Xiaomi'nin Yeni Telefonu Ortaya Çıktı: 8000 mAh Bataryaya Sahip Olacak!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, sadece kendi markasıyla değil, bünyesindeki POCO ve Redmi markalarıyla da teknoloji dünyasında önemli bir yer ediniyor. Özellikle uygun fiyatlı ve yüksek performanslı cihazlarıyla tanınan POCO, F7 serisini kısa süre önce tanıttıktan sonra hız kesmeden yeni F8 modeli için çalışmalara başlamış durumda.

Şirketin geliştirmeye başladığı F8 serisi ile ilgili henüz oldukça az bir bilgi varken, sektörel kaynaklar telefonunun bir özelliğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre POCO F8 serisinin ana modeli rekor seviye bir batarya kapasitesine sahip olacak.

POCO F8 ve Redmi Turbo 5, 8000 mAh'lık Batarya İle Gelebilir

Aktarılanlara göre Xiaomi, 7550 mAh gibi oldukça iddialı bir batarya kapasitesie sahip olan POCO F7'nin ardından yeni POCO cihazı için çıtanın seviyesini artıracak. Bu doğrultuda POCO F8 olarak adlandırılması beklenen yeni cihazın 8000 mAh veya daha fazla kapasiteye sahip bir pil ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bu dev kapasiteli bataryayı aynı dönemde farklı bir Xiaomi cihazında da görebiliriz. İddialara göre POCO F8 modeli, kendisinden sadece birkaç ay önce piyasaya sürülecek olan yeni Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Bu durum, her iki telefonun teknik özellikler açısından tamamen aynı olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi'nin geçmişte de birçok Redmi veya Realme telefonunu küresel pazara POCO markası altında sunması göz önüne alındığında, bu ihtimal oldukça yüksek. Bu strateji kapsamında, Redmi Turbo 5'in yalnızca Çin pazarında kalması beklenirken, POCO F8'in küresel çapta piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

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