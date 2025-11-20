100W Hızlı Şarj, Ultra Hafif! POCO F8 Pro Özellikleri Sızdı

Android telefon pazarının önde gelen oyuncularından Poco, yakında tanıtacağı Poco F8 serisiyle gündemden düşmüyor. F8, F8 Pro ve F8 Ultra’dan oluşması beklenen seriyle ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce F8 Ultra ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi de Poco F8 Pro özellikleri netleşti. İşte detaylar!

İddia Edilen Poco F8 Pro Özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntıya göre Poco F8 Pro, 6,59 inç büyüklüğünde LTPS türünde düz AMOLED bir ekranla gelecek. Bu panel Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Cihazda LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama bulunacak. Ayrıca telefonun üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alacakken, arka taraftaysa 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bunun yanında model, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çalışacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Son olarak Poco F8 Pro’nun 199 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Poco F8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Poco F8 serisi, 26 Kasım'da Endonezya'nın Bali kentinde global olarak tanıtılacak. Ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik belirsiz ancak kısa süre sonra piyasaya sürülmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Poco F8 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.