POCO F8 Ultra'nın Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımda Büyük Değişiklik

POCO'nun bütçe dostu amiral gemisi F8 Ultra merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. POCO F8 Ultra'nın görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Ayrıca telefonun renk seçenekleri de netleşti. Peki, POCO'nun yeni telefonu neler sunacak?

POCO F8 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere göre POCO F8 Ultra'nın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bira det LED flaş bulunacak. POCO F7 Ultra'da daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde üç adet kameraya yer verilmişti. Modülün sağ kısmında ise LED flaş konumlanmıştı.

F8 Ultra'nın arka yüzeyinde ayrıca POCO logosu bulunacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Ön yüzeyde ise bir adet kamera ve ince çerçeveler bulunacak. POCO'nun bütçe dostu amiral gemisi siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO F8 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonun 163,3 x 77,8 x 8,05 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olacağı iddia edildi.

Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

POCO F8 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefonda IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak.

POCO F8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F8 Ultra 26 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte F8 Pro da duyurulacak. Tanıtımla birlikte F8 Pro ve F8 Ultra'nın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.