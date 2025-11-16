Yüksek Bataryalı Amiral Gemisi Telefon, Performans Testinde!

Xiaomi’nin alt markası POCO, merakla beklenen F8 serisini mart ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Standart, Pro ve Ultra olmak üzere üç modelden oluşması beklenen seri için geri sayım resmen başladı. Pro ve Ultra modellerine dair pek çok detay daha önce sızmıştı. Şimdi ise POCO F8 Ultra, Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

POCO F8 Ultra Geekbench Performans Testinde

Kısa süre önce Geekbench veri tabanında ortaya çıkan POCO F8 Ultra’nın Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle geleceği kesinleşti. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip olduğu ve Android 16 üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Performans sonuçlarına bakıldığındaysa tek çekirdekli testte 3.451, çok çekirdekli testte 10.666 puan elde etti.

Amiral gemisi segmentinde konumlanması beklenen POCO F8 Ultra, iddialara göre 6,9 inç büyüklüğünde, 2608 x 1200 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekranla gelecek. 120 Hz yenileme hızı sunacak bu panelin 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazda 1 TB’a kadar depolama seçenekleri bulunacak.

Akıllı telefonun ön tarafında 32 MP’lik bir kameraya yer verilirken arka taraftaysa 50 MP ana kamera, 5x optik zoom sunan 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açıdan oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak. Ek olarak modelin 7.560 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacağı da beklentiler arasında.

