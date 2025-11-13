POCO'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

POCO'nun yeni Android telefonu F8 Ultra Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, POCO'nun yeni akıllı telefonunda hangi donanım yer alacak?

POCO F8 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

POCO F8 Ultra, 25102PCBEG model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Uzun süredir merakla beklenen akıllı telefon, tek çekirdek testinde 3 bin 327 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 872 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. F8 Ultra'nın 16 GB'ın yanı sıra 12 GB RAM seçeneğine de sahip olması bekleniyor.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO F8 Ultra 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. F8 Ultra ayrıca IP68 sertifikasına sahip olabilir. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor.

POCO'nun yeni Android telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Ultra'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

F8 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alabilri. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera görebiliriz.