Samsung'un Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! Yakında Geliyor

Samsung'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Galaxy A37 olarak isimlendirilen akıllı telefon, Samsung'un sunucularında görüntülendi. Bu, bütçe dostu Android telefonun yakında tanıtılacğını gösteriyor. Peki, uzun süredir merakla beklenen Galaxy A37'de hangi donanım tercih edilecek?

Samsung Galaxy A37 Ortaya Çıktı

Samsung, geçtiğimiz yılın mart ayında Galaxy A36 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise bir sonraki model olan Galaxy A37 üzerinde çalışıyor. Bu yeni akıllı telefonun yazılımı Samsung’un test sunucularında ortaya çıktı. Özellikle SM-A376U model numarasıyla ABD pazarına yönelik testler yapıldığı görülüyor.

Galaxy A37'nin ABD'de geniş çapta satışa sunulacağı öne sürüldü. Galaxy A36, küresel lansmandan yaklaşık dört ay sonra ABD'ye gelmişti ancak A37 için yazılımın şimdiden geliştirilmesi, bu kez daha hızlı bir çıkış olabileceğini gösteriyor. Galaxy A37'nin 2026 yılının şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A37'nin 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.Bütçe dostu Android telefon ayrıca IP67 sertifikasına sahip olabilir. Bu sertfiika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Galaxy A37 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Akıllı telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bu teknoloji, akıllı telefonun hızlı şekilde şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek.